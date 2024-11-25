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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Мы, взрослые, всем миром должны защищать детей, отцы которых погибли на СВО.

Мы, взрослые, всем миром должны защищать детей, отцы которых погибли на СВО.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А для этого нужно объяснять своим детям, что такое СВО, воспитывать у них чувство патриотизма, чувство ответственности и сострадания, чтобы они защищали слабых, а не трусливо стояли в стороне и снимали это на телефон.
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