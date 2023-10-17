В Холмогорском районе восстанавливают мельницу-голландку и строят семиметровый карбас

С 2019 года неподалеку от Холмогор на Курострове посреди Северной Двины развивается волонтерский проект «Ровдина Гора», цель которого восстановить уникальный памятник архитектуры — мельницу-голландку XIX века.
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