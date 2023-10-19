Путин посетил штаб СВО

По пути из Китая, возвращаясь в Москву из Перми, где Путин делал остановку, президент посетил Ростов-на-Дону, в котором посетил штаб объединённой группировки войск СВО, где заслушал доклад о ходе Спецоперации.
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