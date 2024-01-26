Avia.pro - Новости Троица приезжих, среди которых двое подростков, отфигачили и поранили ножом москвича.
Троицу приезжих, которые почикали ножом москвича, судья собирается освободить предоставив им возможность бежать из страны
Комментарии
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Виктор Гайдуков
И в первую очередь расстреливать продажных судей, тогда и подонков стане меньше. Уверенность в безнаказанности породила все проблемы с мигрантами
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11 час.
Ринат Ахметуллин
А вы помните "золотую судью" Хахалеву из Краснодарского края? Очень долго её защищали пока народ не начал возмущаться, теперь тупо пропала и молчок в СМИ, видно команда прошла рот закрыть не позорить судейскую коллегию.
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10 час.
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Городницкая Елена Александровна, не пора ли вам чемодан собирать и вслед на "подельниками-подзащитными" бандюками?! Вам не место в суде. Лучше сами потихому самоустранитесь, пока вас общественность не устранила. Вот тогда будет громко, больно и безвозратно. А этих ублюков, как подросшего, так и недоростков в места не столько отдаллённые, а сородичей с узлами в свои сёла отправляться. Доказательная основа того, что за преспуплением следует назакание, должно быть показательно. Ничего личного и лишнего...
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9 час.
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