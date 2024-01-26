Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Krysov
    Очевидно, что коммунистическая идея бесклассового общества  всеобщего равенства была единственной возможностью для вы...О любителях покой...
  • brigadier21 Snytsarienko
    А что плохого в планировании бюрократами? Что коммерс, что бюрократ - оба одинаково зависят от монетарной политики пр...О любителях покой...
  • Олег Самойлов
    Автор в ЗАЩИТУ России от вас, совков, написал эту статью!О любителях покой...

Троицу приезжих, которые почикали ножом москвича, судья собирается освободить предоставив им возможность бежать из страны

Троицу приезжих, которые почикали ножом москвича, судья собирается освободить предоставив им возможность бежать из страны

Avia.pro - Новости Троица приезжих, среди которых двое подростков, отфигачили и поранили ножом москвича.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
И в первую очередь расстреливать продажных судей, тогда и подонков стане меньше. Уверенность в безнаказанности породила все проблемы с мигрантами
Ответить
11 час.
Ринат Ахметуллин
А вы помните &quot;золотую судью&quot; Хахалеву из Краснодарского края? Очень долго её защищали пока народ не начал возмущаться, теперь тупо пропала и молчок в СМИ, видно команда прошла рот закрыть не позорить судейскую коллегию.
Ответить
10 час.
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Городницкая Елена Александровна, не пора ли вам чемодан собирать и вслед на &quot;подельниками-подзащитными&quot; бандюками?! Вам не место в суде. Лучше сами потихому самоустранитесь, пока вас общественность не устранила. Вот тогда будет громко, больно и безвозратно. А этих ублюков, как подросшего, так и недоростков в места не столько отдаллённые, а сородичей с узлами в свои сёла отправляться. Доказательная основа того, что за преспуплением следует назакание, должно быть показательно. Ничего личного и лишнего...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх