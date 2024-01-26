Троицу приезжих, которые почикали ножом москвича, судья собирается освободить предоставив им возможность бежать из страны

А вы помните "золотую судью" Хахалеву из Краснодарского края? Очень долго её защищали пока народ не начал возмущаться, теперь тупо пропала и молчок в СМИ, видно команда прошла рот закрыть не позорить судейскую коллегию.

NV

Natalia VetscherskajaWittwer

Городницкая Елена Александровна, не пора ли вам чемодан собирать и вслед на "подельниками-подзащитными" бандюками?! Вам не место в суде. Лучше сами потихому самоустранитесь, пока вас общественность не устранила. Вот тогда будет громко, больно и безвозратно. А этих ублюков, как подросшего, так и недоростков в места не столько отдаллённые, а сородичей с узлами в свои сёла отправляться. Доказательная основа того, что за преспуплением следует назакание, должно быть показательно. Ничего личного и лишнего...