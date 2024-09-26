Совет ISU впервые рассмотрит допуск спортсменов РФ к международным соревнованиям

Global Look Press/Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании 27-28 сентября впервые обсудит возможность допустить российских фигуристов и конькобежцев к участию в международных соревнованиях.
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