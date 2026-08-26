Деньги больше не спасают. Украина перенастраивает мобилизацию на максимум

Главное бюро расследований Украины (ГБР) начало очередную масштабную кампанию проверок воинских частей — и это событие добавляет новых красок в уже завязшую в зубах тему с украинской бесчеловечной мобилизацией.
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