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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новая короткая программа Бойковой и Козловского поставлена под саундтрек к фильму «Черная пантера», в произвольной – «Кармен»

Стала известна музыка для новых программ Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. В короткой программе фигуристы будут кататься под саундтрек из фильма «Черная пантера: Ваканда навеки».

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