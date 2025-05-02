Израильский офицер советует бандеровцам «поставить теракты в РФ на конвейер»

АК

Александр Кутуев

Если бы не советские люди, русские в основном, да и украинцы тоже, только нормальные украинцы, то сейчас не одного еврея на свете не было бы ! И уж тем более государства Израиль! А уничтожили бы их как раз такие же фашисты, как сейчас на Украине. Вот такая свинская неблагодарность! Ублюдки!