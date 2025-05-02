Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Израильский офицер советует бандеровцам «поставить теракты в РФ на конвейер»

Израильский офицер советует бандеровцам «поставить теракты в РФ на конвейер»

Политнавигатор В убийствах российских офицеров и инженеров на территории РФ Киев должен соблюдать «постоянство» и массовость – и это главное.

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Комментарии
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федор
Жидовская тварь Левин , а свою никчемную жизнь не боишься поц?
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17 час.
АК
Александр Кутуев
Если бы не советские люди, русские в основном, да и украинцы тоже, только нормальные украинцы, то сейчас не одного еврея на свете не было бы ! И уж тем более государства Израиль! А уничтожили бы их как раз такие же фашисты, как сейчас на Украине. Вот такая свинская неблагодарность! Ублюдки!
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14 час.
Olga Chuhutina
Жиды всегда были  гнидами....
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12 час.
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