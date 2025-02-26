Десант Армии России прорвался в курскую Лебедевку (КАРТА)

Наш десант прорвался в курскую Лебедевку, зачистив уже большую часть поселка. Бойцы тульской 106 дивизии ВДВ из ранее освобожденного Свердликово прорвали оборону врага, зашли в Лебедевку, достигли центра и продвигаются в направлении восточной части, зачищая опорники ВСУ и вытесняя оккупантов.
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