Десант Армии России прорвался в курскую Лебедевку (КАРТА)

Наш десант прорвался в курскую Лебедевку, зачистив уже большую часть поселка. Бойцы тульской 106 дивизии ВДВ из ранее освобожденного Свердликово прорвали оборону врага, зашли в Лебедевку, достигли центра и продвигаются в направлении восточной части, зачищая опорники ВСУ и вытесняя оккупантов.