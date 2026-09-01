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Орловские новости

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Кредитование рыбной отрасли на Дальнем Востоке выросло втрое

Кредитование рыбной отрасли на Дальнем Востоке выросло втрое

За полгода предприятиям рыбной отрасли выдано 21,8 млрд рублей кредитов, 72% из них пришлось на Дальний Восток.

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