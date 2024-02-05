Мирошник: возможная отставка Залужного — попытка Зеленского «перевести стрелки»

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что возможное решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может быть попыткой Владимира Зеленского «перевести стрелки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии