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Мирошник: возможная отставка Залужного — попытка Зеленского «перевести стрелки»

Мирошник: возможная отставка Залужного — попытка Зеленского «перевести стрелки»

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что возможное решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может быть попыткой Владимира Зеленского «перевести стрелки».

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