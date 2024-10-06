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Собянин: В Мневниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров

Собянин: В Мневниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров

Сергей Собянин рассказал о развитии Мневниковской поймы - там появится спортивный кластер, построят около трех миллионов квадратных метров жилья и объектов социальной инфраструктуры, благоустроят набережные.

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