Собянин: В Мневниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров

Сергей Собянин рассказал о развитии Мневниковской поймы - там появится спортивный кластер, построят около трех миллионов квадратных метров жилья и объектов социальной инфраструктуры, благоустроят набережные.
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