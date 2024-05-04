ТСН: у военкомата в Закарпатской области произошла стрельба с участием цыган

Стрельба произошла у военкомата в Виноградове в Закарпатской области. Как сообщил украинский телеканал ТСН, конфликт произошел между сотрудниками территориального центра комплектования и местными жителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии