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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

ИИ может помочь выявить женщин, подверженных риску развития рака молочной железы в будущем

Искусственный интеллект и диагностика рака молочной железы: новые перспективы В престижном медицинском журнале JAMA Network Open были опубликованы результаты исследования, проведенного Йонасом Гьесвиком (Jonas Gjesvik) из Норвежского института общественного здравоохранения (Norwegian Institute of Public Health) и его коллегами.

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