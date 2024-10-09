ИИ может помочь выявить женщин, подверженных риску развития рака молочной железы в будущем

Искусственный интеллект и диагностика рака молочной железы: новые перспективы В престижном медицинском журнале JAMA Network Open были опубликованы результаты исследования, проведенного Йонасом Гьесвиком (Jonas Gjesvik) из Норвежского института общественного здравоохранения (Norwegian Institute of Public Health) и его коллегами.