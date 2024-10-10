Общество истребления и самоистребления Безумие думать, что злые не творят зла.Римский император и философ Марк Аврелий Вырождение и инволюция Деградация и инволюция (упрощение) чаще всего не предстаёт перед молодыми поколениями в своём истинном лике.
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