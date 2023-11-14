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КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Адмирала», «Сибирь» примет «Торпедо», «Ак Барс» против СКА, «Спартак» сыграет с «Динамо»

КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Адмирала», «Сибирь» примет «Торпедо», «Ак Барс» против СКА, «Спартак» сыграет с «Динамо»

«Сибирь» сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» – со СКА, «Спартак» будет противостоять «Динамо».  Фонбет Чемпионат КХЛ Адмирал – Автомобилист Дата проведения 14 ноября, 12.

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