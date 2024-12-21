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Появились новые подробности теракта на рождественской ярмарке: среди жертв — маленький ребенок

Появились новые подробности теракта на рождественской ярмарке: среди жертв — маленький ребенок

Появились новые подробности теракта на рождественской ярмарке: среди жертв — маленький ребенок Татьяна СергееваВ восточногерманском городе Магдебург произошла ужасная трагедия, когда темный BMW врезался в толпу на рождественской ярмарке, унесший жизни как минимум двух человек, включая маленького ребенка.

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