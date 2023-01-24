Военное обозрение

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Пёрл-Харбор под водой

Пёрл-Харбор под водой

Нападение императорской Японии на главную военно-морскую базу Тихоокеанского военно-морского флота США 7 декабря 1941 года до сих пор волнует умы историков, исследователей и политиков.

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