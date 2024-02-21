МИД: Включение в повестку саммита G20 непрофильных проблем множит разногласия

Включение по инициативе западных государств в повестку саммита министров иностранных дел «Большой двадцатки» непрофильных проблем, включая ситуацию на Украине, носит деструктивный характер и ведет к разногласиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии