У меня есть девушка, Лена. Мы встречаемся уже шесть месяцев, и после того, как она переехала ко мне, в её жизни произошло много изменений.
История о моей девушке Лене
Комментарии
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ВераВерная
А ваша Лена что будет замужем делать? Смотреть увлекательный фильм о том как моющий пылесос ездит по квартире, в стиральной машинке крутится белье, в ней же и гладится, а на кухне работают умные комбайны? Не очень понятно, чем она вас в свою пещеру заманила? Вы что, неандерталец, других женщин никогда не видели, секса у вас ни с кем до Лены не было? Или вам так хочется повоспитывать никчемную бабу? Призвание у вас такое? Странные мужики нынче пошли...
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9 час.
Татьяна Хлусова
А автор не опасается того, что если девушка Лена найдёт возможность устроиться на работу не хуже, чем у него, она будет проводить на этой работе всё своё время, и нажимать на кнопки на всей его технике придётся ему самому?
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3 час.
Элеонора Коган
На всё готовое польстилась?
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1 час.
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