История о моей девушке Лене

ВераВерная

А ваша Лена что будет замужем делать? Смотреть увлекательный фильм о том как моющий пылесос ездит по квартире, в стиральной машинке крутится белье, в ней же и гладится, а на кухне работают умные комбайны? Не очень понятно, чем она вас в свою пещеру заманила? Вы что, неандерталец, других женщин никогда не видели, секса у вас ни с кем до Лены не было? Или вам так хочется повоспитывать никчемную бабу? Призвание у вас такое? Странные мужики нынче пошли...