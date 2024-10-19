Хореограф Михайлов о свадьбе с Липницкой: рассказали бы, когда посчитали нужным

Хореограф Дмитрий Михайлов на своей странице в Instagram написал, что впервые делает вынужденное объявление, обращение связано с его свадьбой с олимпийской чемпионкой - 2014 в командном турнире Юлией Липницкой и рождением их ребенка.
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