Трамп удалил ролик с призывом сделать США "единым рейхом"

Дональд Трамп удалил видео с упоминанием «единого рейха» из своего аккаунта в Truth Social. Публикация ролика вызвала резкую критику со стороны предвыборного штаба Джо Байдена и многих других американских политиков, пишет Reuters.
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