Муфтий Аляутдинов напомнил о начале подготовки к Рамадану

С 1 января мусульмане начинают готовиться к священному месяцу Рамадан. В течение трех месяцев им стоит уделить больше внимания духовному развитию, а также разрешить все споры и конфликты, подчеркнул в беседе с РИА Новости заместитель председателя ДУМ России Ильдар Аляутдинов.
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