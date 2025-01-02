Муфтий Аляутдинов напомнил о начале подготовки к Рамадану

С 1 января мусульмане начинают готовиться к священному месяцу Рамадан. В течение трех месяцев им стоит уделить больше внимания духовному развитию, а также разрешить все споры и конфликты, подчеркнул в беседе с РИА Новости заместитель председателя ДУМ России Ильдар Аляутдинов.