15 забавных фото, глядя на которые каждая семья скажет: «И у нас так было!»

Семейная жизнь редко бывает похожа на картинки из рекламы. Пока взрослые пытаются сохранить порядок, дети устраивают маленький апокалипсис, домашние питомцы обязательно оказываются в центре событий, а самые тщательно спланированные фотографии превращаются в настоящие комедии.
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