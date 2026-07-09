15 забавных фото, глядя на которые каждая семья скажет: «И у нас так было!»

Семейная жизнь редко бывает похожа на картинки из рекламы. Пока взрослые пытаются сохранить порядок, дети устраивают маленький апокалипсис, домашние питомцы обязательно оказываются в центре событий, а самые тщательно спланированные фотографии превращаются в настоящие комедии.