Кинолог Голубев: осенью в лесу собакам могут угрожать оленьи кровососки

Оленьи кровососки — ближайшие родственники мух, хотя внешне их иногда путают с клещами, особенно когда они сбрасывают крылья, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Свищёв: Степанова...
- Бёрнем заявил, чт...
- Bloomberg: главы ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым