В Киеве назвали еще одно требование РФ на переговорах весной 2022 года

В Киеве назвали еще одно требование России на переговорах весной 2022 года. Как пишет Лента ру, российская делегация хотела, чтобы украинская сторона подписала отказ от требования любых репараций и компенсаций и все иски в международный трибунал были бы отозваны.
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