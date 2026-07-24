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ФедералПресс

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Полиция нашла подростков, избивших прохожих в центре Нижнего Новгорода

Полиция нашла подростков, избивших прохожих в центре Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личности всех молодых людей, устроивших потасовку на улице Большой Покровской, сообщили в региональном управлении МВД.

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