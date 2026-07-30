Карагандинские артисты выступили на престижном фестивале культуры в Иордании

Фольклорные ансамбли «Аққу» и «Арқа сазы» Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова представляют Казахстан на 40-м Международном Джарашском фестивале культуры и искусств в Иордании, передает inKaragandy.
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