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Красный Север

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ЗАГС ЯНАО: 40 пар поженились в ЯНАО 10 октября

ЗАГС ЯНАО: 40 пар поженились в ЯНАО 10 октября

На Ямале 10 октября свадьбу сыграли 40 пар. Лидерами по числу зарегистрированных браков стали Салехард и Новый Уренгой, сообщила Служба ЗАГС ЯНАО в «Максе».

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