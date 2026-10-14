Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила на пресс-конференции во время ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, что США не смогут справиться с растущим госдолгом только за счёт экономического роста.
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