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WSJ: Нельсон Пельтц лидирует в голосовании кандидатов в совет директоров Disney ...

WSJ: Нельсон Пельтц лидирует в голосовании кандидатов в совет директоров Disney ...

WSJ: Нельсон Пельтц лидирует в голосовании кандидатов в совет директоров Disney – он выступает против повестки в фильмахИздание The Wall Street Journal поделилось информацией о том, что по их данным инвестор Нельсон Пельтц лидирует в голосовании среди кандидатов за место в совете директоров компании Disney.

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