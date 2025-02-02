Вулкан на знаменитом острове Санторини подает признаки пробуждения

Вулкан на всемирно известном греческом острове Санторини, который посещают отдыхающие со всего мира, «переживает слабую сейсмическую активность», подтвердили эксперты в пятницу, но они не выражают беспокойства.
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