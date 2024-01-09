Руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Сергей Юшин в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил исчезновение курятины в ряде регионов России.
Юшин объяснил исчезновение курятины в ряде регионов России
Комментарии
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М
ММ
Довели до банкротства мелких производителей, а потом монополисты задрали цены. Десяток яиц 120 рублей плюс-минус.
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1 д.
Андрей Калинин
Странное объяснение: нет курятины, потому, что нет на неё спроса. Обычно, при падении спроса снижают цены.
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1 д.
Татьяна Кибишева
Так это ж обычно, а у нас очень необычный рынок....
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22 час.
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