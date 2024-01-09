Юшин объяснил исчезновение курятины в ряде регионов России

М ММ Довели до банкротства мелких производителей, а потом монополисты задрали цены. Десяток яиц 120 рублей плюс-минус.

Андрей Калинин Странное объяснение: нет курятины, потому, что нет на неё спроса. Обычно, при падении спроса снижают цены.