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Юшин объяснил исчезновение курятины в ряде регионов России

Юшин объяснил исчезновение курятины в ряде регионов России

Руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Сергей Юшин в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил исчезновение курятины в ряде регионов России.

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Комментарии
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М
ММ
Довели до банкротства мелких производителей, а потом монополисты задрали цены. Десяток яиц 120 рублей плюс-минус.
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1 д.
Андрей Калинин
Странное объяснение: нет курятины, потому, что нет на неё спроса. Обычно, при падении спроса снижают цены.
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1 д.
Татьяна Кибишева
Так это ж обычно, а у нас очень необычный рынок....
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22 час.

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