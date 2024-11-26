В Минпромторге рассказали о доработке конструкций шасси SSJ-100

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Разработчику и производителю самолетов SSJ-100 поручили доработать существующую конструкцию шасси с учетом оценки рисков эксплуатации этого типа транспорта, об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
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