Соцсети в новых реалиях: что изменилось за два последних года

Весна 2022 года стала поворотным моментом для рынка СММ в России. Вместе с экспертом по продвижению и развитию в соцсетях, основателем компании Blackgrizzly, Русланом Гильмановым, обсуждаем, как удалось адаптироваться к новым условиям и чего ждать в будущем.