Атака Ирана была ошибкой, от которой может выиграть Израиль

Тегеран поступил правильно в тактическом плане, обстреляв ракетами Израиль. Однако он находится на грани стратегического поражения, предоставив в руки Тель-Авива серьезный козырь для дальнейшего разыгрывания ситуации.
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