Наш уютный дом
ГлавнаяИнтерьерКулинарияДомоводствоДача огородРемонтИстории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш уютный дом

23 375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    нужно попробовать..не знала такой рецепт ..спасибоБаклажаны, жарены...
  • Лидия
    Блюдо получается очень вкусным, я делаю его в мультиварке, на дно бросаю всю не пригодившуюся нарезку овощей. Первый ...Половинки перца, ...
  • Лидия
    Крабовые палочки, тёртый плавленный сыр (предварительно замороженный) яйцо и всё с майонезом. Закуска на все случаиЭтот продукт появ...

Нежное яблочное печенье

Нежное яблочное печенье

Вкусное и простое в приготовлении печенье с яблоками. Тесто нежное, а начинка невероятно ароматная! Ингредиенты на 18 штук: Песочное тесто: 100 г сливочного масла комнатной температуры 60 г сахара 1 яйцо (среднее) ванилин 150 г пшеничной муки 50 г миндальной муки Крамбл: 50 г сливочного масла 50 г сахара 60 г пшеничной муки 60 г миндальной муки Начинка: 2 средних яблока 1 ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх