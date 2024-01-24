Британская короткошерстная кошка: история происхождения породы, описание и уход

Британская короткошерстная кошка – это порода кошек среднего и большого размера с короткой плотной шерстью и характерной округлой головой и мордочкой, которые делают ее очень похожей на приятного плюшевого мишку.
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