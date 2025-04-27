Депутат Яровая назвала большой победой решения по школьной медицине

Единый подход к организации деятельности школьных врачей, конкретизация их обязанностей, введение новой должности «медицинская сестра — специалист» по оказанию медпомощи обучающимся — эти и другие решения, инициированные парламентариями, нашли поддержку в Правительстве.
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