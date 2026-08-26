Командир ВСУ приказал убить двух солдат в Запорожской области

Украинский офицер с позывным Казантип поручил подчинённому убить двух бойцов — Брата и Трубу.В распоряжении РИА Новости оказался радиоперехват, в котором командир ВСУ с позывным Казантип отдаёт приказ своему подчинённому по имени Рефери.