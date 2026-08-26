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Царьград

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Командир ВСУ приказал убить двух солдат в Запорожской области

Командир ВСУ приказал убить двух солдат в Запорожской области

Украинский офицер с позывным Казантип поручил подчинённому убить двух бойцов — Брата и Трубу.В распоряжении РИА Новости оказался радиоперехват, в котором командир ВСУ с позывным Казантип отдаёт приказ своему подчинённому по имени Рефери.

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