Командир ВСУ приказал убить двух солдат в Запорожской области

Украинский офицер с позывным Казантип поручил подчинённому убить двух бойцов — Брата и Трубу.В распоряжении РИА Новости оказался радиоперехват, в котором командир ВСУ с позывным Казантип отдаёт приказ своему подчинённому по имени Рефери.
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