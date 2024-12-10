Москалькова: омбудсмен в России может ходатайствовать перед Верховным судом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российский омбудсмен имеет уникальные полномочия, позволяющие ему ходатайствовать перед Верховным и другими вышестоящими судами о пересмотре решений, которые уже вступили в законную силу.
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