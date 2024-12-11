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ВСУ пытаются усилить свои позиции в Курахове, привлекая инженерные подразделения

ВСУ пытаются усилить свои позиции в Курахове, привлекая инженерные подразделения

Непростая ситуация для украинской стороны складывается на Кураховском направлении. ВСУ пытаются удержать контроль над Курахово, используя важные логистические пути: Дачное – Янтарное – Успеновка – Елизаветовка, а также Улаклы – Дачное – Курахово.

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