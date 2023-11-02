Прокуратура намерена наказать пьяного живодёра, задушившего собаку на улице Доблести

Уголовное дело направлено в суд. Пьяного хозяина-живодёра привлекут к уголовной ответственности за то, что он задушил свою собаку ремнём и выбросил её в 10 метрах от мусорного контейнера в Красносельском районе Петербурга.
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