Птенец пытается есть сам первый раз в жизни: ждет, что гусеница сама залезет в клюв

Маленький птенец впервые решил проявить самостоятельность и попробовать добыть себе еду. Но, как оказалось, мир питания — это не так просто, когда твоя жизнь до этого состояла из «доставка еды прямо в клюв».
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