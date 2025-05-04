Инженер из Баварии: Мартин о своих ожиданиях и реальности в России Ирэн ОрлонскаяНемецкий инженер Мартин, приехавший в Россию по приглашению друга Филиппа, отправился в путешествие по Владимирской области с определенными ожиданиями.