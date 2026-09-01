Сотрудниками уголовного розыска задержан один из курьеров, похитивших у жительницы Сочи 93 млн рублей

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по городу Сочи совместно с московскими коллегами в рамках служебной командировки в Москву задержали 51-летнего жителя Кировской области, причастного к хищению у пенсионерки из города-курорта крупной суммы денег.