Прервать трансляцию: как защитить себя от сталкеров

В Москве задержали сталкера, который преследовал бывшую девушку, избивал ее и вынудил взять кредит. Одновременно в Конституционном суде объявили о том, что преступникам могут запретить приближаться к своим жертвами — их домам, местам работы или учебы.
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