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Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием

Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием

Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили приказ прекратить огонь на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

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