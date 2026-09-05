Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием

Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили приказ прекратить огонь на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.
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