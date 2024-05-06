Российский снайпер рассказал о ликвидации боевика ВСУ в каске с эмблемой СС

Российский снайпер в зоне специальной военной операции (СВО) в ходе одного из боевых заданий ликвидировал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который носил немецкую каску с эмблемой СС, о чем стало известно 6 мая.
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