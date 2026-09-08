Будут соревноваться лучшие молодые умы: кубанские изобретатели поборются за денежные призы на «Премии IQ года»В Краснодарском крае стартовал прием заявок на ежегодный губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия IQ года».
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